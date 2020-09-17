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İl protokolü maske denetimi yaptı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 81 VALİLİĞİNE GÖNDERDİĞİ ‘KORONA VİRÜS DENETİMLERİ’ GENELGESİ KAPSAMINDA ÜLKE GENELİNDE YAPILAN KAPSAMLI DENETİMLER ADIYAMAN’DA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ADIYAMAN 17.09.2020, 11:51
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İl protokolü maske denetimi yaptı

İçişleri Bakanlığının 81 Valiliğine gönderdiği ‘Korona virüs denetimleri’ genelgesi kapsamında ülke genelinde yapılan kapsamlı denetimler Adıyaman’da da gerçekleştirildi.

Adıyaman il genelinde gerçekleşen geniş çaplı denetimlere çok sayıda ekibin yanı sıra Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder katıldı. Denetimlerde il protokolü cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske takmaları konusunda uyararak virüse karşı dikkatli olmalarını istedi. Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki il protokolü aynı zamanda esnafları da tek tek gezerek maske kontrolünden bulundu.

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