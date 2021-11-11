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İl Özel İdaresinin bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı

Adıyaman İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 160 Milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

ADIYAMAN 11.11.2021, 17:03
İl Özel İdaresinin bütçesi 160 milyon TL olarak onaylandı

Adıyaman İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 160 Milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

20 gün boyunca birçok gündem maddesinin ele alınarak Adıyaman İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı oturumları bugün sona erdi. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı İl Genel Meclis Toplantılarının son oturumunda, Adıyaman İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 160 Milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Adıyaman İl Genel Meclisinin Kasım ayı bütçe görüşmeleri bugünkü toplantı ile sona erdi. Geçen yıl 145 milyon lira olan bütçe bu yıl 160 Milyon TL olarak onaylandı.

Bütçe görüşmelerinin son günü toplantısına Vali Mahmut Çuhadar ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’da katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Olgun tarafından 2022 yılı tahmini bütçesi okundu. Okunan bütçe sonrası İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan bütçeyi oylamaya sunarak meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin son günü toplantısına katılarak İl Genel Meclis Üyelerine hitap eden Vali Mahmut Çuhadar, 2022 yılı İl Özel İdaresinin bütçesinin hayırlı ve uğurlamasını dileyerek, “İl Genel Meclisimiz ve İl Özel İdaremiz, Adıyaman’ın en ücra köşesine kadar uzanan vatandaşın gözü, kulağı ve sesidir. Nerde bir yerleşim biri varsa orada devlet var, orada alt yapı yol, elektrik ve su var. Bundan dolayı yaptığımız iş sorumlulukları olan kutsal bir iştir. Devletin parasını kamu hizmetlerinde sonuna kadar harcayacağız ama özel talepleri geri çevireceğiz, bu para devletin parası diyeceğiz. Bugüne kadar gösterdiğiniz uyumlu çalışmalardan dolayı İl Genel Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir aksama yaşanmadan kamu hizmetleri nerede nasıl yapılması gerekiyorsa orda öyle yapılıyor. Bizim önceliklerimizden birisi de istihdam alanlarındaki çalışmalardır. İlimizde 40-50 bin civarında istihdam ihtiyacı var. Biz köylerimize parke taşı döşerken insanların ayağını çamurdan kurtarıyoruz, ama bunun yanında istihdama da katkıda bulunursak insanların hayatını çamurdan kurtarmış oluruz. Adıyaman’daki genç işsizliğe çözüm üretmek, istihdama ilave değerler kazandırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projelerle ilimizde ve ilçelerimizde istihdam alanları sağlayacağız. İstihdam noktasında bu projeyi çok önemsiyoruz. Sizlerin de bu projeyi önemsemenizi diliyorum. 2022 yılı bütçesinin ilimize, köylerimize, mezralarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 20 günlük bir çalışma sonrası bütçeyi yapan İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyelerine, İl Özel İdare Genel Sekreteri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kasım Ayı boyunca devam eden yoğun bütçe görüşmelerinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını kaydeden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “2022 yılı mali bütçesinin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. 20 günlük bütçe görüşmeleri sürecinde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Valimiz Mahmut Çuhadar’a teşekkür ediyorum” dedi.

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