İl özel idaresinden sel felaketi kampanyasına 1 milyon destek

Batı Karadeniz bölgesinde sel afetinden etkilenen vatandaşlar için AFAD Koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 1 milyon TL bağış yapıldı.

Birkaç gün önce Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından AFAD Koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldı. Düzenlenen yardım kampanyasına Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından banka üzerinden 1 milyon TL para aktarımı yapıldı. Yardım kampanyasına destek verdiklerini söyleyen İl Özel İdaresi, “Son günlerde meydana gelen sel ve yangın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının hızlı bir şekilde sarılmasına katkıda bulunmak amacıyla kampanyaya destek verdik. Afetten etkilenen kardeşlerimize, valiliğimiz il özel idaresinin kısıtlı imkanlarıyla 1 milyon TL destekte bulunduk” diye konuştu.