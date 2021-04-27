İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Başkanlığında gerçekleştirdi.

İl düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikaların görüşüldüğü toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve ilin istihdam ve mesleki eğitim politikalarının üzerinde durularak yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya tarafından yapılan sunumla devam etti. Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında 2021 yılı Ocak-Mart döneminde 118’i mesleki eğitim kurs programı ve 199’u işbaşı eğitim programı olmak üzere toplam 317 işgücü eğitim programı açıldı. Bu programlara bin 154’ü erkek, 2 bin 349’u kadın olmak üzere toplam 3 bin 503 kişi katılmıştır. Engelli ve eski Hükümlülerin kendi işini kurmasına yönelik sunmuş oldukları projelerden 1’i kurulca kabul edilmiştir. Hibe destekleri 2021 yılı ikinci döneminde de devam edecektir. İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve meslek liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, ilimiz merkez ve ilçelerindeki meslek liselerinde yeni meslek dalları açılmıştır. 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle aktif işgücü hizmetleri ve toplum yararına programlar kapsamında işsiz vatandaşlarımıza yapılan toplam ödeme tutarı 30 Milyon 15 Bin Türk Lirasıdır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda 2021 yılı içerisinde işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” diye konuştu.

Kurul üyelerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunup gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.