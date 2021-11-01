İl Genel Meclisi, Tarım Mükemmeliyet Merkezi’ne mali desteği onayladı

Adıyaman’da yapılacak olan Tarım Mükemmeliyet Merkezi’ne mali destek il genel meclis üyeleri tarafından onaylandı.

İl Genel Meclis Kasım Ayının ilk oturumu Başkan Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündemine alınan Tarım Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili çeşitli komisyon raporları meclis üyeleri tarafından oylandı. Meclis üyeleri, il özel idaresi tarafından destek verilmesini onayladı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman köyünde İl Özel İdaresine kayıtlı araziye Tarım Mükemmeliyet Merkezi yapılacak.

Merkezde, işleme tesisi, kurutma tesisi, soğuk hava deposu, Ar-Ge serası, fide ve fidan büyütme tesisi, model bahçe, yönetim ve laboratuvar binaları yapılacak. 68 bin metrekare üzerine düzenlenen bu merkezin idare tarafından mimari, statik, elektrik ve mekanik çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında badem işleme tesisi, meyve sebze kurutma tesisi, soğuk hava tesisi ve idari bina düşünülüyor. Projenin yapımı aşamasında 15 milyon TL hibe olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı’ndan, 1 milyon 187 bin 943 TL’si İl Özel İdaresinden, 1 milyon 187 bin 943 TL’si Adıyaman Belediyesinden, 354 bin 609 TL’si Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından katkı sağlanacak” dedi.

Erdoğan ayrıca, 160 milyon TL olan 2022 yılı yatırım programın yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna konunun gönderildiğini sözlerine ekledi.