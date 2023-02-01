İl Genel Meclisi Şubat Ayı toplantıları başladı

Adıyaman İl Genel Meclisi Şubat ayı oturumlarının ilki Başkan Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen il genel meclis üyeleri Şubat ayı toplantısında gündemdeki konular görüşüldü. Gündemdeki konular ilgili komisyonlara sevk edildi.

Toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “2022 yılında güzel bir çalışma sergileyerek güzel bir yıl bıraktık. İnşallah 2023 yılında da güzel hizmetler yapacağız. Devletimiz güçlü ve devletimiz halkımıza hizmeti götürüyor. Bizlerde bunlara vesile olmak için çalışıyoruz. Tüm il genel meclis üyelerimiz var gücüyle hizmet etmek için çalışıyor” dedi.