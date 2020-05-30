Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Portland Belediye Başkanı Wheeler, olağanüstü hal ilan etti
Olağanüstü hal ilan edildi
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
Zabıtalar arasında gerginlik
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor

İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı

ADIYAMAN İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANARAK, İL DAİMİ ENCÜMENİ, İHTİSAS KOMİSYONLARI BELİRLEDİ.

İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı

ADIYAMAN İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANARAK, İL DAİMİ ENCÜMENİ, İHTİSAS KOMİSYONLARI BELİRLEDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:19
0 Okunma
İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığı olağanüstü toplanarak, il daimi encümeni, ihtisas komisyonları belirledi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleşen olağanüstü toplantıda, seçimler yapıldı.

Sosyal mesafenin korunarak yapıldığı toplantıda il daimi encümenliğine Fatih Olgun, İmar ve Bayıdırlık Komisyonu başkanlığına Fatih Olgun, Eğitim Kültür Hizmetleri Komisyonu Başkanı Orhan Tohumcu, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Kan, Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ümit Tuncer, Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Temel Büyükboğa ve üyeler seçildi.

Olağanüstü toplantıda ayrıca, 2019 yılı il özel idaresi gelir gider durumlarının denetim komisyonu tarafından incelenen rapor, 2019 malı yılı kesin hesabın görüşülmesi ve Haziran ayının tatil edilmesi maddeleri konuşuldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kılınç: “Bölgemizdeki vaka sayılarında artış var”
Başkan Kılınç: “Bölgemizdeki vaka sayılarında artış var”
CHP İl Başkanı Binzet’ten Hızlı Tren eleştirisi
CHP İl Başkanı Binzet’ten Hızlı Tren eleştirisi
Kapalı spor salonunda yangın
Kapalı spor salonunda yangın
Gölbaşı’nda kamyonet yön levhasına çarptı
Gölbaşı’nda kamyonet yön levhasına çarptı
Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor
Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor
Samsat’ta görüntü kirliliğine neden olan yapılara izin verilmeyecek
Samsat’ta görüntü kirliliğine neden olan yapılara izin verilmeyecek
Camilerin ibadete açılmasıyla ilgili toplantı yapıldı
Camilerin ibadete açılmasıyla ilgili toplantı yapıldı
Adıyaman’da kan bağışı kampanyası
Adıyaman’da kan bağışı kampanyası
Kahta’da dolu yağışı çiftçiyi vurdu
Kahta’da dolu yağışı çiftçiyi vurdu
Vali Aykut Pekmez kontrol noktalarını denetledi
Vali Aykut Pekmez kontrol noktalarını denetledi
Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem
Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem
Ekmekler vatandaşların kapısına getiriliyor
Ekmekler vatandaşların kapısına getiriliyor
Milletvekili Tutdere’den Ramazan Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den Ramazan Bayramı mesajı
Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
Başkan Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Fırat’ın Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Fırat’ın Ramazan Bayramı mesajı
Adıyaman’da cadde ve sokaklar boş kaldı
Adıyaman’da cadde ve sokaklar boş kaldı
Zabıta ekiplerinden pide fırınlarına denetim
Zabıta ekiplerinden pide fırınlarına denetim
Kahta’da bozuk yollar yenileniyor
Kahta’da bozuk yollar yenileniyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim