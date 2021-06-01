İl Genel Meclis Haziran ayı toplantıları başladı

Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri Haziran ayı toplantısının birinci oturuma gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri gündemdeki maddeleri görüştü. Gündem maddelerinde Adıyaman Belediyesi sınırları içerisinde kalan bazı bazı parseller ile ilgili imar ve kentsel iyileştirme müdürlüğünün gönderdiği yazılar okunarak ilgili komisyonlara sevk edildi.

Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, gündemde ki maddelerin görüşülmesinin ardından alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.