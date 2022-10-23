İkra Kolejinde Peygamber sevgisi söyleşisi düzenlendi

Adıyaman İkra Kolejinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde ’Peygamber sevgisi’ konulu söyleyişi düzenlendi.

Değerler eğitimi öğretmenleri tarafından organize edilen etkiliye öğrenciler ve veliler katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İkra Koleji Yönetim Kurulu Üyesi İlahiyatçı Selahattin Toprak tarafından Peygamber Sevgisi Söyleşisi ile devam etti.

Toprak, programa katılanlara Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek bunu kendi hayatımıza yansıtmamız gerektiğini belirterek Peygamber sevgisinin önemine vurgu yaptı.

Daha sonra konuşan Yazar Doğan Taşçı tarafından ise peygamber ve sünnet adlı söyleşi gerçekleşti. Taşçı, Peygamber Efendimizin sünnetiyle yaşamanın ne kadar önemli olduğunu söylerken, hadis ve ayetlerden örnekler vererek sözlerini tamamladı.

Yapılan söyleşilerin ardından öğrenciler tarafından 40 hadis İngilizce ve Türkçe sesli okundu. Günün anlam ve önemine değinen şiirler ve ilahilerin okuması ile program sona erdi.