İkinci semt pazarı çalışmaları hızlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden ikinci Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı’nda çalışmalar hızlandı.

Kahta ilçe belediyesi tarafından Yavuz Selim Mahallesi’ne kazandırılan Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı’nın ikincisi ilçenin yoğun nüfuslu yerleşim yeri olan Cumhuriyet mahallesinde yapılıyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki çalışmaların hızlandığını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Cumhuriyet mahallesinde inşa edilen Kahta’nın ikinci Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Hizmet üretirken Kahta halkının konforunu ve yaşam standardını yükseltmek hedefiyle çalışıyoruz. Bin 600 metrekare kapalı alandan oluşan ilçemizin ikinci Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı’nı cumhuriyet mahallemizde inşa ediyoruz. Bu projemizin içerisinde diğerine ek olarak yaptığımız Muhtar evimiz yüzde 60 oranında tamamlandı. Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı’mızın zemin dolgu, perde beton, temel soketleri ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmalarına başlandı. İnşallah kısa süre içerisinde halkımızın istifadesine sunacağız. Cami, Gazi ve Cumhuriyet Mahallemizin sakinleri ve halkımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.