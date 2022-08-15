banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

İkinci kattan düşen şahıs ağır yaralandı

Adıyaman’da, 4 katlı bir inşaatın 2.katından düşen kişi ağır yaralandı.

ADIYAMAN 15.08.2022, 11:35
İkinci kattan düşen şahıs ağır yaralandı

Adıyaman’da, 4 katlı bir inşaatın 2.katından düşen kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatın 2.katından dengesini kaybederek aşağıya düşen M.Ç (60), yaralandı. M.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.Ç’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur