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İkinci kattan beton zemine düşen genç kız yaralandı

Adıyaman’da, dengesini kaybetmesi sonucu evlerinin ikinci katından beton zemine düşen genç kız, yaralandı.

ADIYAMAN 09.07.2022, 10:32
İkinci kattan beton zemine düşen genç kız yaralandı

Adıyaman’da, dengesini kaybetmesi sonucu evlerinin ikinci katından beton zemine düşen genç kız, yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden Tuğba A., evlerinin ikinci katında dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yakınları tarafından fark edilen durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tuğba A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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