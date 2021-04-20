“İki saate kadar serbest kalırız” diyen kalpazanlar tutuklandı

Adıyaman’da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman’da vatandaşlara sahte para vermeye çalışan M.E.T., A.Ş., M.Ş., ve T.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şahısların üzerinde 288 adet 100 TL, 6 adet 200 TL olmak üzere toplam 30 bin TL sahte para ele geçirildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Çekin çekin rahat çekin, 2 saate kadar serbest kalırız buradan” diyen zanlıların tamamı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.