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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 27.05.2022, 18:18
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zeliha Y. D. idaresindeki 02 AAZ 668 plaka otomobil ile Ayşegül T. idaresindeki 38 HJ 767 plaka otomobil Yeni Mahalle 2612 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ayşegül T., Zeliha Y. D. ile araçlarda bulunan Eyüp D. ve Rahmetullah T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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