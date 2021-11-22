İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yılmaz idaresindeki 71 BB 834 plakalı Hyundai marka otomobil ile Nimetullah Özleyik idaresindeki 26 E 9418 plakalı Renault marka otomobille, Mehmet Akif Mahallesi Polis Amca Ortaokulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Kadir Özleyik ve İrem Özleyik yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan her iki araç ise olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.