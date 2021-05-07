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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 07.05.2021, 10:39
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan K., idaresindeki 02 LD 205 plakalı Wolsvagen marka otomobil ile Mehmet S., idaresindeki 02 BJ 950 plakalı Dacia marka otomobil, Sakarya Caddesi ile 3.Çevre Yolunun kesiştiği kavşak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan K., ile yanında bulunan Filiz K., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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