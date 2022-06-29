İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emül idaresindeki 02 AAC 817 plakalı Opel marka otomobil ile Bedriye Filik Yılmaz idaresindeki 47 AAC 766 plakalı Opel marka otomobil, Yeni Mahalle 2670 Sokakta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Bedriye Filik Yılmaz ile araç içerisinde bulunan Mehmet Emül yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından her iki otomobilde yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.