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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
ADIYAMAN 15.09.2020, 09:59
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Yunus Ede idaresindeki 02 ED 567 plakalı Fiat marka otomobil ile Mehmet Boztemir idaresindeki 02 FU 218 plakalı Dacia marka otomobil, Akpınar köyü içerisinde çarpıştı. Yaşanan kazada Dacia marka otomobilde yolcu olarak bulunan Dursun Nuhuz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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