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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 15.08.2021, 15:45
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yaşar T., idaresindeki 02 AE 003 plakalı Volkswagen marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAV 547 plakalı Volkswagen marka otomobil, Mimar Sinan mahallesi AFAD İl Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçta bulunan Raziye T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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