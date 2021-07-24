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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 24.07.2021, 10:14
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan mahallesi Yasemin Caddesi ile Ertuğrul Bey caddelerinin kesiştiği noktada Ahmet Söylemez idaresindeki 02 BE 192 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsü ile Enes Özbağ idaresindeki 34 DAY 411 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Enes Özbağ idaresindeki otomobil yan yattı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Enes Özbağ yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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