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İki günde 174 adres karantina altına alındı
Adıyaman Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında iki günde 174 adres karantinaya alındı.
ADIYAMAN 21.04.2021, 17:08
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Adıyaman Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında iki günde 174 adres karantinaya alındı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Türkiye’nin risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman’da, 174 adres için karantina kararı verildi.Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 174 adreste 10 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.