banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti

İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 01.04.2021, 14:41
İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi 2314 sokak içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada M.Ü., isimli bir kişi darp neticesin başından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu