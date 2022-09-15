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İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı
Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 15.09.2022, 16:33
Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Adıyaman Adliyesi yan kısmında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslardan B.K., isimli kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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