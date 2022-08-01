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İki grup arasında yumruklu kavga

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

ADIYAMAN 01.08.2022, 12:15 01.08.2022, 12:23
İki grup arasında yumruklu kavga

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayı da polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kavgada şahıslar bir birinden şikayetçi olmayarak olay yerinden ayrıldı.

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