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İki grup arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 27.05.2021, 19:36
İki grup arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda H.Ü., isimli bir kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri ise kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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