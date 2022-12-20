İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, iki grup arasında yaşanılan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde bulunan semt parkı içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Emirhan Serdal Ç., isimli bir kişi bıçak darbesi sonucu yaralandı. Hafif şekilde yaralanan Emirhan Serdal Ç., için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Emirhan Serdal Ç’ye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.