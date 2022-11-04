İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile midibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Neytullah Turgut idaresindeki 34 BSL 954 idaresindeki midibüs ile Ali Yaman idaresindeki 02 AAR 470 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Kahta Karayolu Adıyaman Otogarı yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Ali Yaman ile araçta bulunan Aysun Yaman ve Tarık Efe Yaman yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından her iki araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.