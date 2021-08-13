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İkamet yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi

Adıyaman’da, bir ikamette meydana gelen yangında 1 kişi dumandan zehirlendi.

ADIYAMAN 13.08.2021, 17:05
İkamet yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi

Adıyaman’da, bir ikamette meydana gelen yangında 1 kişi dumandan zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı mahallesi Adıyaman Valiliği arka kısmında bulunan Abdurrahman G’ye ait ikamette yangın meydana geldi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken olayda dumandan zehirlenen bir kişiye ise 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Dumandan zehirlenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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