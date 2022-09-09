İkamet, kurşunların hedefi oldu

Adıyaman’da bir ikamete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ateş açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 2778 Sokak içerisinde bulunan Ali E.’ye ait ikamete, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından tabancayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermiler ikamete isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar hızla kaçarak kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği ikamet ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.