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İkamet hırsızı tutuklandı
ADIYAMAN’DA, BİR İKAMETE GİREREK PARA VE ZİYNET ÇALARAK YAKALANAN ŞAHIS, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
ADIYAMAN 24.07.2020, 17:52
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Adıyaman’da, bir ikamete girerek para ve ziynet çalarak yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde bir binanın 2.katına girerek burada 2 bin 265 TL, 3 çeyrek ve 1 cumhuriyet altını çalan M.U., isimli şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen şahsın üzerinden ikametten çalınan para ve altınlar çıktı. Şahıs, emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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