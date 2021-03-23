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İkamet hırsızı tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, bir ikamete girerek elektronik eşya çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN 23.03.2021, 15:22
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İkamet hırsızı tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, bir ikamete girerek elektronik eşya çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Cirit Meydanı Mahallesinde bulunan bir ikamette cep telefonu, bilgisayar, elektrikli ısıtıcı ve 3 çuval buğdayın çalınması üzerine Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda ikamete girerek hırsızlık yapan B.G., yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen ve daha sonra tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evden çalınan ve daha sonra ele geçirilen malzemeler ikamet sahiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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