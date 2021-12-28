İkamet bahçesinin demir kapısı çalınarak götürüldü

Adıyaman’da, bir ikametin demir bahçe kapısı kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi 627 Sokak içerisinde bulunan İsmail Yıldırım’a ait ikametin demir bahçe kapısı kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Kapının çalındığını fark eden ikamet sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri çalınan kapının bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.