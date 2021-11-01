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Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara geriledi.
Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artış ile yüzde 93,4’e ulaştı.
Türkiye’nin Ocak-Ekim dönemi ithalatı, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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İkamet bahçesindeki motosiklet çalındı
Adıyaman’da, bir ikametin bahçesinde bulunan motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
ADIYAMAN 01.11.2021, 11:32
Adıyaman’da, bir ikametin bahçesinde bulunan motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt mahallesi Maraşlılar Cami yakınlarında bulunan bir ikametin bahçesindeki Mahmut Mermer’e ait 02 AAL 290 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs ayada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Mahmut Mermer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri motosikletin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.