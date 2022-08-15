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İkamet bahçesinde yılan yakalandı

Adıyaman’da, bir ikametin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

ADIYAMAN 15.08.2022, 16:29
İkamet bahçesinde yılan yakalandı

Adıyaman’da, bir ikametin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Harun Köyü’nde bir ikamete giren yılanı fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde yılanı yakalayarak kafese koydu.

İtfaiye ekipleri kafese koydukları yılanı, yerleşim alanına uzak bir mesafeye götürerek doğaya bıraktı.

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