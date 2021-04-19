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İhtiyaç sahiplerine umut oluyorlar

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayan hayırsever Erdemoğlu Ailesi, Besni ve Adıyaman’a 10 bin koli gıda yardımı ile 6 ton et yardımında bulunuyor.

ADIYAMAN 19.04.2021, 15:12
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İhtiyaç sahiplerine umut oluyorlar

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayan hayırsever Erdemoğlu Ailesi, Besni ve Adıyaman’a 10 bin koli gıda yardımı ile 6 ton et yardımında bulunuyor.

Mehmet Erdemoğlu Vakfı aracılığıyla yapılan yardımlar oluşturulan ekiplerle ihtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaştırılıyor. Yapılan yardımlardan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, Erdemoğlu ailesine teşekkür etti.
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