İGC’den İhlas Haber Ajansı’na ziyaret

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyeleri İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştiren Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) iadeyi ziyarette bulundu. Yönetim kurulu üyeleriyle İHA’ya gerçekleştirdiği ziyarette, gazetecilik mesleği ve internet medyası üzerine sohbet edildi.

Başkan Mehmet Cihan Akbilek, görkemli bir şekilde cemiyetin açılışını yaptıklarını belirterek, cemiyeti bir okul olarak gördüklerini söyledi.

Akbilek, “Burada yeni gazeteciler yetişecek dernek yönetim kurulu olarak her zaman sahada olacağız. İlimizin sorunlarını yakından takip edeceğiz doğru, tarafsız ilkeli bir şekilde vatandaşlar ile yetkililer arasında köprü vazifesi kuracağız derneğimiz sürekli açık olacak vatandaşların sorunlarını dinleyen çözüm üreten bir kurum olacak. Şuanda değerlendiğimiz birçok proje çalışması var bu projelerimizin başında ise kentimizde hizmet veren gazeteciler, muhabir, dizgici, kameraman ve foto muhabirlerimize eğitim verilerek daha nitelikli, donanımlı sahada çalışmalarını sağlamaktır. Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti yönetimi olarak alınan kararları bire bir uygulamaya koymak için kolları sıvadık. Cemiyetimize her elini sallayan üye olamayacaktır. Cemiyetimize üye olmak isteyen internet sitelerin öncelikle resmi kayıtları yani devlet tarafından kayıt altına alınmış olması gerektiği gibi mesleği yapıyor şartları gibi kriterlerimiz mevcuttur" dedi.

İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vasıflı gazetecilerin yetişmesi gerektiğini dile getirdi.