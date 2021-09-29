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Huzur uygulamasında 3 bin 71 kişinin sorgusu yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 3 bin 71 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

ADIYAMAN 29.09.2021, 14:49
Huzur uygulamasında 3 bin 71 kişinin sorgusu yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 3 bin 71 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 46 ekip, 230 personel ile 1 dedektör köpeğinin katıldığı huzur uygulamasında 631 adet araç, 126 park ve bahçe ile 82 umuma açık alanın kontrolü yapıldı. 3 Bin 71 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı huzur uygulamasında, 3 yoklama kaçağı ile karantina kurallarına uymamaktan 1 kişi yakalanırken 11 araca trafik yönünden idari para cezası ve 4 iş yerine ise ruhsatsız faaliyet göstermekten işlem yapıldı.

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