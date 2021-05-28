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Hurdaya ayrılan araç kabinleri yandı

Adıyaman’da, hurdaya ayrılan araç kabinleri kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yakıldı.

ADIYAMAN 28.05.2021, 17:52
Hurdaya ayrılan araç kabinleri yandı

Adıyaman’da, hurdaya ayrılan araç kabinleri kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi Yavuz Selim Camii yakınlarında bulunan boş bir alanda atıl vaziyette bulunan ve arazi araçlarına ait olduğu öğrenilen kabinler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Hurdaya ayrılan kabinler alev alev yanarken, alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Küle dönen kabinlerle ilgili polis inceleme başlattı.

Olayın faillerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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