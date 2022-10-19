HSK Başmüfettişine plaket

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Orhun Taşkın, Adıyaman ilindeki Kahta Adliyesi’nde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 1 hafta süren Kahta Adliyesi’ndeki incelemelerinden sonra, adliyedeki tüm personellerle tek tek görüşen HSK Başmüfettişi Orhun Taşkın, adalet hizmetinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için göstermiş oldukları yoğun iş tempolarında dolayı adliye personellerine teşekkür etti.

Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ise yaklaşık bir hafta boyunca Kahta Adliyesi’nde gece gündüz demeden çalışarak incelemelerini bitiren HSK Başmüfettişi Orhun Taşkın’a plaket verdi.

HSK Başmüfettişi Orhun Taşkın, tüm adliye personelleri ile birlikte çektikleri hatıra fotoğrafının ardından Kahta’dan ayrıldı.