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Hırsızlık şüphelisi ekipleri harekete geçirdi
Adıyaman’da, bir binaya girerek hırsızlık yapacağı düşünülen şahıs, ekipleri harekete geçirdi.
ADIYAMAN 07.01.2021, 13:21
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Adıyaman’da, bir binaya girerek hırsızlık yapacağı düşünülen şahıs, ekipleri harekete geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Merinos Taziye Evi yakınlarında bulunan bir binanın giriş kapısını zorlayan şahsı fark eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirilirken, şahıs fark edildiğini anlayınca olay yerinden hızla kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ile Mahalle ve Çarşı Bekçileri incelemelerde bulundu. Ekipler hem binayı hem de binanın yan kısmında bulunan inşaat alanlarını kontrol etti. Her hangi bir izle karşılaşmayan ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.
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