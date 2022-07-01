Son Dakika
Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı
Adıyaman’da, ikametlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
ADIYAMAN 01.07.2022, 12:33
Adıyaman’da, ikametlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahallede ikametlerin kapılarını zorlayan 5 kadın şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadınları Mimar Sinan Mahallesi’nde yakaladı. Adıyamanlı olmadıkları öğrenilen 5 kadın şahıs, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.