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Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı

Adıyaman’da, ikametlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADIYAMAN 01.07.2022, 12:33
Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı

Adıyaman’da, ikametlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahallede ikametlerin kapılarını zorlayan 5 kadın şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadınları Mimar Sinan Mahallesi’nde yakaladı. Adıyamanlı olmadıkları öğrenilen 5 kadın şahıs, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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