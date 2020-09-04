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Hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı
ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE BİR BİNAYA HIRSIZLIK İÇİN GİRDİKLERİ İDDİA EDİLEN 3 KADIN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
ADIYAMAN 04.09.2020, 17:30
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binaya hırsızlık için girdikleri iddia edilen 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Dr. Hüseyin Filiz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana giren Y.N, Y. E, ve K.S, isimli 3 kadını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aparman içerisine giren kadınlar iddiaya göre bir ikametin kapısını zorladıkları esnada yakalandı. Plastik aparatlarla dairelerin kapılarını açmaya çalışırken yakalandıkları iddia edilen 3 kadın, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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