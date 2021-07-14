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Hırsızlık ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi

Adıyaman’da bir binada bulunan daireye kimliği belirsiz bir şahsın girmeye çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri adeta alarma geçti.

ADIYAMAN 14.07.2021, 11:22
Hırsızlık ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi
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Adıyaman’da bir binada bulunan daireye kimliği belirsiz bir şahsın girmeye çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri adeta alarma geçti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Musalla mahallesi TOKİ’lerde bulunan 9 katlı bir binanın 9.katındaki daire kapısının kimliği belirsiz bir şahıs tarafından zorlandığı ve açılmaya çalışıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri binayı didik didik aradı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalar ve çalışmalar sonrasında binada kimseye rastlanılmadı. Polis ekipleri binada ve çevresinde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı.
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