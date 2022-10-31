Hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Adıyaman’da, park halindeki motosikleti çalan şahıslar, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 12 saat içerisinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Durukaynak (Pişnik) köyünde M.G. isimli kişiye ait park halindeki motosiklet çalındı. Motosikletin çalındığını fark eden M.G., jandarma ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri 10 farklı bölgede bulunan işletme, site ve KGYS görüntülerini incelemeye başladı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde motosikleti çalan T.G.A., ile İ.C., isimli şahıslar kent merkezinde bulunan bir site içerisinde yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken motosiklet ise sahibine yeniden teslim edildi. Olayı gerçekleştiren T.G.A’nın 5 adet suç kaydı, İ.C’nin ise 13 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Her iki şahsın jandarma komutanlığında sorgusu devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.