Hayvansal üretim GAP İdaresi tarafından desteklenecek

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Adıyaman’da hayvansal üretime katkı sunacak ve deprem sonrası hızlı toparlanmayı sağlayacak projelere destek geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 6,5 Milyon TL bütçeyle desteklenen, toplam 7,6 Milyon TL bütçeli 2 projeye ilişkin imzalar, uygulayıcı kuruluşların da katılımıyla Adıyaman Valiliğinde atıldı.

GAP İdaresi ve Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek 3,1 Milyon TL bütçeli “Adıyaman İlinde Yeşil Lojistik Yaklaşımıyla Süt Tedarik Lojistiği Modellemesi ve Planlanması” projesiyle 14 ayrı noktaya süt toplama tankları kurulacak.

4,5 Milyon TL bütçeli “Deprem Sonrası Adıyaman İlinde Hayvancılık Alt Yapısının Geliştirilmesi” projesinden ise yaklaşık 600 büyükbaş hayvancılık işletmesi doğrudan yararlanacak.