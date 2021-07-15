Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Projesi anlatıldı

Adıyaman’da "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Projesi" ile ilgili yetiştiriciler bilgilendirildi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcısı M. Nedim Baybatmaz, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü M. Sinan Bulut, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği başkanları ile üreticiler katıldı.

İnşaat (yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı), çadır alımı (hayvan barınağı amaçlı çadır alımı) ve makine alet ve ekipman alımı (yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk) konularında yüzde 50 olarak uygulanacak hibe desteklemesi şartları ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra soru-cevap şeklinde yapılan söyleşi ile toplantı sona erdi.