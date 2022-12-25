Hayvan hastanesi inşaatı hızla devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan tam teşekküllü hayvan hastanesi projesi kısa sürede yüzde 20’lik seviyeye ulaştı.

Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanları için tam teşekküllü hayvan hastanesi ve doğal yaşam alanı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından İndere mevkiinde tahsisi gerçekleştirilen 48 dönümlük alan üzerine yapılacak olan hayvan hastanesi ile geçici hayvan barınağında gelinen son durumu inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, inşaat alanında sorumlulardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ormanlık bir alan içerisindeki proje sayesinde sokak hayvanlarının en güzel şekilde yaşamlarını sürdürebileceğini belirten Başkan Kılınç, yaklaşık 30 milyon TL maliyete sahip olan ve 6 adet kapalı padok alanından oluşan, kuduz ve uyuz ünitesi içeren ayrıca ameliyat, müşahede ve idari binadan oluşacak olan hayvan barınağı çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.