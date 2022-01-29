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Hayvan çiftliğinin çatısı çöktü
Adıyaman’ın Tut ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan çiftliğin çatısı çöktü, 6 büyükbaş hayvan yaralandı.
ADIYAMAN 29.01.2022, 11:20
Adıyaman’ın Tut ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan çiftliğin çatısı çöktü, 6 büyükbaş hayvan yaralandı.
Olay, Tut ilçesine bağlı Öğütlü köyünde meydana geldi. Seyyit Gaffar Özmen’e ait çiftlik yoğun kar yağışının ardından biriken karın ağırlığına dayanamadı. Çiftliğin çatısı çöktü. Yaşanan olayda 6 büyükbaş hayvanın yaralandığı öğrenildi.
Çiftlikte büyük madde hasar meydana geldi.