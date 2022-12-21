Hayırsever işadamından sporculara malzeme desteği

Adıyaman’da, bir işadamı tarafından alınan spor malzemeleri spor kulüplerine dağıtıldı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının genel müdürlüğünü yapan Konyalı İşadamı Ekrem Cırık tarafından alınan spor malzemeleri Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın katılımıyla U-14 alt yapı sporcularına dağıtıldı. Yaklaşık 150 sporcu için alınan malzemelerin dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve spor kulüpleri yöneticileri ile sporcular katıldı. Spor malzemeleri sporculara tek tek protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sporda geleceğin yeteneklerini yetiştirmek amacıyla spor malzemesi katkısında bulunan İşadamı Ekrem Cırık’a teşekkür ettiğini belirtti.