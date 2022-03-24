Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

İzmir’de hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Osman Avseren’in evinde hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi memleketini gönderildi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ve çeştil kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı.

Kahta Çağrı Camii’nde Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kahta’ya bağlı Mülk köyünde toprağa verildi.